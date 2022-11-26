РФ створює полігони у Криму та на Донеччині, - Генштаб

В тимчасово окупованому Криму російські окупанти облаштували полігон для проведення стрільб. Також у Донецькій області фіксується проведення тактичних навчань мобілізованими окупантами, їх навчають поводитися зі стрілецькою зброєю.

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Про це повідомляє Генштаб України.

Зокрема, як зазначається, триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців збройних сил Російської Федерації та на тимчасово зайнятій території України.

"В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю" - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.

У Генштабі повідомили, що у тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.

Генштаб додав, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів.

Нвгадаємо, що 26 листопада окупанти завдали ракетного удару по Дніпру.