РФ стягує на фронт більше особового складу та техніки – Генштаб

Російські окупаційні війська збільшили обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.

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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському - намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - обороняється", - йдеться у повідоменні.

Також у Генштабі повідомили, що з метою посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області, до міста Бердянськ прибули близько 500 військовослужбовців зі складу Росгвардії.

Протягом доби, 23 грудня, українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація щодо втрат ворога уточнюється.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін створює умови для затяжної загарбницької війни в Україні та заявив, що "спецоперація" в Україні може бути "тривалим процесом", а досягненням її стане отримання нової території.