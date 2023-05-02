"Рішення вже незабаром". Зеленський анонсував великий пакет санкцій проти РФ

Україна готує великий санкційний пакет проти Росії. Рішення буде ухвалено вже незабаром.

Про це заявив 2 травня президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як наших, українських, та і спільних із партнерами", - зазначив він.

Президент запевнив, що Україна уважно стежить за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції і фіксує кожен такий напрямок. Також Київ працює разом з партнерами, щоб заблокувати це.

"Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром", - додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 травня проголосувала за проєкт постанови №9060, згідно з якою звернулася до всіх іноземних держав із закликом накласти санкції на російську корпорацію "Росатом".