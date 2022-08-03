РНБО має накласти санкції на 1xBet, а КРАІЛ треба переобирати, - Макарук

Рада національної безпеки та оборони України має накласти санкції на російського букмекера 1xBet, який "прорвався" в Україну, а Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, що надала букмекеру ліцензії - переобрати.

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Про це заявив речник волонтерської розслідувальної спільности InformNapalm Михайло Макарук в інтерв’ю виданню "Gaming Capital".

Від імені спільности він вимагає внести пов'язаних зі скандалом людей та компанії до санкціонного списку, та позбавити їх можливості мати ліцензії.

"Оскільки вони можуть бути під санкціями, але мати ліцензію в Україні. Це якийсь нонсенс. І подальша пролонгація цих санкцій в тому числі на європейський ринок", – зазначив Михайло Макарук.

За його словами, РНБО ще досі не "сказала свого слова" в скандалі з видачею ліцензій російській букмекерській конторі на роботу в Україні. За думкою Макарука, це необхідно зробити - загнати всі юридичні і фізичні особи 1xBet под санкції – аби інший російьский бізнес "не ліз" в Україну.

В той же час, виходячи з того, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей безперешкодно надала у розпал війни дві ліцензії російському букмекеру на роботу в Україні, Макарук вважає, що склад Комісії має бути переобраний.

Нагадаємо, в липні 2022 року всього за тиждень більше 26 тисяч українців підписали петицію до Президента України Володимира Зеленського з вимогою заборонити діяльність 1xBet в Україні. Наразі петиція знаходиться на розгляді у президента та очікує його реакції.