РНБО заборонила чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський 23 січня увів у дію рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Їм відтепер забороно виїжджати за межі України із недержавною метою.

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Про це очільник держави повідомив під час звернення до українців.

Обмеження стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади, а також правоохоронців, депутатів, прокурорів тощо.

"Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", - наголосив президент.

В пʼятиденний строк Кабінет міністрів має розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження, підкреслив Зеленський.

Під заборону на виїзд потрапили:

глава Офісу Президента та його заступники, керівники інших служб, створених президентом;

міністри та їх заступники;

народні депутати;

керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники;

голови СБУ та НБУ та їх заступники;

секретар РНБО та його заступники;

усі члени Нацради з ТБ, Центрвиборчкому та Рахункової палати;

голови інших державних колегіальних органів;

омбудсмен та його представники;

голови всіх держадміністрацій та їх заступники, постпред президента у Криму та його заступники;

глави решти держорганів та його заступники;

голови всіх місцевих органів влади;

судді КС та інші судді;

прокурори;

керівники структурних підрозділів держорганів та всі, хто має бронь від мобілізації.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі головного прокурора стався скандал: заступник генпрокурора Олексій Симоненко взяв відпустку та вирушив на 10 днів до Марбельї в Іспанії, до дружини та дитини.