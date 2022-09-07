РНБО затвердила санкції проти 606 осіб з керівництва Росії

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій до 606 фізичних осіб, які належать до керівної верхівки Росії. Про це повідомив у вечірньому відеозверненні голова ради та президент Володимир Зеленський.

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"28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради Федерації Росії, 424 депутати Держдуми Росії. Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей. І жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу", - зазначив він.

За словами Зеленського, вже зроблено частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них, і усі інші кроки "робимо продумано".

Чи підписав вже глава держави указ про введення в дію схвалених санкцій, він не повідомив (наразі такий документ на президентському сайті не опублікований), так само як і не повідомив, чи стосуються схвалені 7 вересня санкції ще якихось інших осіб.

Нагадаємо, що нещодавно Кабінет міністрів пропонував РНБО накласти санкції на 350 юридичних осіб, пов'язаних з російською державною корпорацією "Росатом", та їхніх керівників. Також уряд хотів повторного накладення санкцій на колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, аби до нього можна було застосувати нове законодавство про конфіскацію майна, проти патріарха Руської православної церкви Кирила та ще семи її представників, та проти компаній, що постачають харчування російській армії.

Крім цього, ще два місяці тому уряд попронував ввести санкції проти Олександра Маслякова, який з 1964 року веде гумористичне телешоу "Клуб веселих винахідливих", низки суддів та учасників команд КВК, а також проти осіб, причетних до незаконних археологічних розкопок у Криму під час його окупації Росією.