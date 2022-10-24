Україна задається питанням, чому новинна платформа в Південній Африці націлена на близького союзника НАТО з російською дезінформацією.

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Українська влада висловила серйозну стурбованість діяльністю серба Бранко Бркіча, серба, який іммігрував до Південної Африки, а також газети Daily Maverick та її партнера U.K. Declassified, цифрової медіа-платформи, що базується в ПАР.

Про це розповів Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник Служби безпеки України.

U.K. Declassified претендує на звання єдиної платформи, яка висвітлює зовнішню політику і розвідку Великої Британії. Платформа була запущена як частина Daily Maverick, а зараз працює на окремому сайті, хоч і залишається пов’язаною з платформою. Daily Maverick продовжує зберігати архіви розсекречених матеріалів Великої Британії та просувати їх у своїх соціальних мережах.

Одним із прикладів, на який звернула увагу українська влада, є сумнівне онлайн-опитування опубліковане U.K. Declassified, яке мало на меті показати, що підтримка України у Великій Британії падає, в той час як усі офіційні опитування, проведені у Сполученому Королівстві показують, що підтримка британцями союзу з Україною є найвищою за всю історію.

Нещодавно газета "Гардіан" опублікувала результати опитування Yougov Cambridge під заголовком "Жителі Заходу не налаштовані на поступки Росії в Україні, свідчать дані опитування".

Це одна з кількох статей, які Daily Maverick і його партнер, U.K. Declassified, розмістили 2022 року і які, як не дивно, точно відповідають темам дезінформації, поширюваної кремлівськими пропагандистами в російських державних ЗМІ та спецслужбах.

В іншій статті стверджується, що в ній опубліковано записку колишнього посла Великої Британії в Москві Родеріка Брейтвейта, в якій наводяться вибіркові цитати з документа 30-річної давнини, що вводить в оману, і який ставить під сумнів суверенітет України. Насправді все зовсім навпаки. Велика Британія була однією з перших країн, які визнали незалежність України, і послідовно підтримувала її суверенітет.

Дві нещодавні статті в U.K. Declassified, написані якимось Марком Кертісом, прямо звинувачують Велику Британію у веденні "опосередкованої війни проти Росії", хоча Росія є явним агресором, який вторгнувся в Україну в лютому 2022 року, а Велика Британія і НАТО лише підтримують оборону України.

Деякі з авторів "U.K. Declassified" є близькими соратниками Едварда Сноудена, якому Путін особисто надав російське громадянство разом із його дружиною спеціальним президентським указом.

Сноуден, як і Бркіч та його колеги з U.K. Declassified, не зробили жодного репортажу про російські військові злочини в Україні.

Девіз Daily Maverick на його сайті та вище U.K. Declassified - "захищати права людини". Declassified - "захищати правду". Схоже, що це, на жаль, не може бути далі від істини.