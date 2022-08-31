Російський інвестор Токарєв привітав українців із Днем Незалежності з узбережжя Франції - ЗМІ

Інвестор стартапу Reface росіянин Сергій Токарєв привітав українців із Днем Незалежності з півдня Франції – фешенебельного курортного мису Кап Ферра. Про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на Facebook політичного аналітика Олександра Кочеткова.

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На мисі Кап Ферра та на його околицях, згідно з розслідуванням "Української правди" "Батальйон Монако", російську війну перечікують нардепи від ОПЗЖ, олігархи та великі бізнесмени, які залишили Україну напередодні повномасштабного вторгнення, а деякі й після. За вартістю курорти на Кап Ферра поступаються лише Монако.

Кочетков звернув увагу, що 24 серпня Токарєв поскаржився у Facebook, що не може пройти Хрещатиком наживо. Його компанія Reface навіть презентувала рішення для віртуальних прогулянок головною вулицею Києва. А у Інстаграмі з'явилося фото з Кап Ферра, на якому в оточенні "артистичних друзів" аналітик впізнав Токарєва. Його опублікувала одна з дівчат, які супроводжували Токарєва у Франції.

"Напевно, не можна дорікати громадянину Росії Токарєву в тому, що він вільно покидає територію України під час війни. Але це цинізм найвищого ступеня — патріотично вітати українців своєю віртуальною картинкою з Майдану, а в цей же час гарно відпочивати на зашкварному курорті. І нарікати, що не зміг (відвідати Хрещатик — ред.), коли насправді не захотів", — написав Кочетков.

Як повідомлялося раніше, журналісти знайшли у Токарєва чинний паспорт громадянина РФ, активи та гральний бізнес на території країни-агресора. А також з'ясували, що незважаючи на те, що останніми роками Токарєв постійно живе та працює в Україні, він з 2016 року 172 рази літав до Москви, зокрема 6 разів до окупованого Криму в обхід українського кордону.

Батько Токарєва Олександр Васильович Токарєв входить до складу опікунської ради Російської Міждержавної спілки міст-героїв. Цей орган засновано у 2004 році для "інтеграції Росії, України, Білорусі та Абхазії". Раду очолює Павло Бородін — соратник Анатолія Чубайса, якого вважали одним із тих, хто привів до президентства Володимира Путіна.

З 2016 по 2020 роки Сергій Токарєв перебував під санкції РНБО: проти нього було запроваджено 10 обмежень.