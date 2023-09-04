Російський пілот розповів, як переганяв Мі-8 з Росії в Україну: деталі спецоперації (ВІДЕО)

Російський пілот вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов, який прилетів на одну з авіабаз ЗСУ, розповів деталі унікальної спецоперації української розвідки.

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Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Відомство опублікувало документальний фільм "Збиті льотчики Росії" із циклу "Воєнна розвідка України".

У ньому розкривається особа російського пілота, який перегнав до України гелікоптер Мі-8 АМТШ у межах спецоперації української воєнної розвідки під кодовою назвою "Синиця".

Російського льотчика звати Максим Кузьмінов. Звання ― капітан, посада ― командир гелікоптера Мі-8.

28-річний російський пілот служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації держави-агресора ― військова частина 13984 із пунктом постійної дислокації у Приморському краї РФ.

"Я зв'язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію. Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі і почали планувати безпосередньо мій переліт", ― розповів Кузьмінов.

За словами льотчика, ризиковану операцію вдалося зберегти у таємниці та успішно завершити, оскільки воєнна розвідка України змогла організувати безпечний коридор.

"Я зрозумів, що перебуваю поруч із кордоном, тобто я передав своє місцезнаходження. Перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. Ніхто не знав, що зі мною. Мабуть, днів 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів успішно, приземлився", - розповів російський пілот.

Головним мотивом свого вчинку Кузьмінов називає категоричне несприйняття агресивної війни, яку розв'язала Росія проти України, а також небажання бути причетним до воєнних злочинів.

"Те, що зараз відбувається ― це просто геноцид українського народу: як українського, так і російського. Основа мого вчинку у тому, щоб не спряти цим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався. Увесь світ допомагає, тому що розуміє, що передусім треба цінувати людське життя… Ніхто не хоче цієї війни", ― пояснив російський офіцер.

Нині Кузьмінов закликає інших російських пілотів наслідувати його приклад.

"Ви аніскільки не пошкодуєте. Ви просто відкриєте для себе світ барв. І запам'ятайте: ви просто багато чого не знаєте, ви не бачили, як живуть інші люди. Коли ви дійсно щось відкриєте, то свою думку зміните докорінно", ― наголосив російський пілот.

У ГУР МО нагадали, що надають гарантії безпеки і винагороди російським льотчикам, які переправлять до України справну авіатехніку.

Своєю чергою очільник ГУР МО Кирило Буданов уже поділився деякими деталями операції "Синиця" в коментарі "Українській правді".

"Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю його родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б узяти живими, але маємо що маємо", - зауважив Буданов.

Нагадаємо, 23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ.

Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.