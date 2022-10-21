Російську ботоферму в Дніпрі організувала представниця місцевого родинного клану Анна Лемберг, — Кочетков

Ворожу ботоферму, яку нещодавна накрила СБУ в Дніпрі, створила Анна Лемберг — місцева працівниця IT-галузі, онука колишнього ректора ДНУ Миколи Полякова. Про її причетність написав політичний аналітик, колишній інженер КБ "Південне" Олександр Кочетков.

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Як раніше повідомляв голова Дніпровської ОВА Валентин Резніченко, злочинці створили майже 10 тисяч фейкових акаунтів у соціальних мережах. Боти "розганяли" проросійську пропаганду в Україні та Західній Європі. Серед організаторів — дніпровська ІТ-шниця, яка "продала Батькiвщину за росiйськi гонорари".

Як повідомив Кочетков, родина Лемберг добре відома в місті. Дід Анни Микола Поляков у 2020 році обвинувачувався в корупції. Сама Анна Лебмерг безкоштовно використовувала інфраструктуру очолюваного родичем ДНУ для власних комерційних проектів — Grow Marketing School і GrantsEasy. Мати Лемберг Тетяна Шевченко свого часу брала участь у виборах ректора ДНУ. Тоді сумнівні pr-інструменти доньки займалася дискредитацією її конкурентів.

"Такий собі родинний підряд на три покоління. А те, що родина Лемберг володіє нерухомістю в окупованому Криму, куди регулярно їздив чоловік Анни — просто дитячий белькіт. Тому що за організацію ботоферми, яка працювала на агресора, фігурантці загрожує до 10 років позбавлення волі", — написав Кочетков.