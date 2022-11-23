Росія довела, що є державою-спонсором тероризму – Зеленський

Росія своїми обстрілами по Україні 23 листопада підтвердила, що є державою-спонсором тероризму. Внаслідок ракетної атаки є жертви.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Нарешті, дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний – велика кількість поранених, є загиблі", - зазначив він та висловив співчуття близьким загиблих.

Президент наголосив, що роботи з відновлення електро- та водопостачання вже ведуться. На місцях працюють енергетики, співробітники ДСНС та місцева влада.

"Ми все це відновимо, все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ", - додав він.

Європейський парламент 23 листопада ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, через ракетні удари в ряді регіонівзапровадилиекстрені відключення електроенергії. Зокрема, цезробилив столиці. Через російські ракетні удари по всьому Києву призупинене водопостачання.