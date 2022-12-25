Росія вирішила передати Ірану винищувачі в обмін на дрони-камікадзе — ЗМІ

Російська Федерація домовилася про поставку нової партії дронів-камікадзе. Натомість Москва має передати Тегерану 24 винищувачі Су-35.

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Про це повідомив 12-й канал ізраїльського телебачення з посиланням на західні розвідки, передає Israelinfo.

Інформація була отримана від підрозділу розвідки, що слідкує за військовою співпрацею РФ та Ірану. Нібито спочатку винищувачі призначалися для Єгипту.

За інформацією джерел телеканалу, США вмовили Каїр відмовитися від купівлі російських винищувачів. Після цього росіяни почали шукати інших покупців для свої військових літаків. Зрештою в Москві вирішили, що потребують більше іранських дронів і уклали нову угоду з Тегераном.

Більш того, як свідчать дані розвідки, іранські пілоти вже навчилися керувати російськими літаками.

Зазначається, що Росію не зупинить попередження Ізраїлю про те, що посилення військової співпраці з Іраном підштовхне Єрусалим до постачання озброєнь Україні, від чого Ізраїль утримувався попри тиск США.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні у боротьбі з атаками іранських безпілотників-камікадзе, а також ракет, які наразі Росія замовила у Ірану.

В той же час Ізраїль все ще не готовий надсилати в Україну системи ППО, такі як "Залізний купол".