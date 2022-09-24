Росіяни масово роздають повістки кримським татарам

Кримські татари вимушені виїжджають з окупованого Криму тому, що не хочуть воювати проти своєї країни та вбивати українців.

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Про це повідомляє "Українська правда".

Так, з усіх вручених в Криму повісток 80% отримали саме кримські татари.

Людей забирають з домівок у військкомати, але ніхто не хоче брати участь у війні проти своєї країни, їхати та вбивати українців. Тому киримли вимушені виїзджати з півострову. Люди виїжджають у найближчі прикордонні країни з Росією: Грузію, Казахстан, Вірменію та Білорусь.

Правозахисники "Крим SOS" наголошують, що мобілізація кримських татар може призвести до геноциду. За їхніми оцінками, кримські татари отримали майже 90% повісток у Криму.

Нагадаємо, що Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.