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Росіяни масово роздають повістки кримським татарам
Кримські татари вимушені виїжджають з окупованого Криму тому, що не хочуть воювати проти своєї країни та вбивати українців.
Про це повідомляє "Українська правда".
Так, з усіх вручених в Криму повісток 80% отримали саме кримські татари.
Людей забирають з домівок у військкомати, але ніхто не хоче брати участь у війні проти своєї країни, їхати та вбивати українців. Тому киримли вимушені виїзджати з півострову. Люди виїжджають у найближчі прикордонні країни з Росією: Грузію, Казахстан, Вірменію та Білорусь.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Правозахисники "Крим SOS" наголошують, що мобілізація кримських татар може призвести до геноциду. За їхніми оцінками, кримські татари отримали майже 90% повісток у Криму.
Нагадаємо, що Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.