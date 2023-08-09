Росіяни відправляють на штурм в’язнів та мобілізованих: чим це вигідно для ЗСУ

Військове керівництво Росії відправляє для масованих штурмів українських позицій мобілізованих та російських в’язнів. Ці військові формування погано укомплектовані та не підготовлені для таких операцій. Вони масово гинуть під вогнем ЗСУ, приймаючи на себе перший удар.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що лише після того, як даним формуванням вдається досягти певного успіху, командування може відправити до них на підмогу кадрові війська.

Такі методи ворог використовує уздовж всієї лінії фронту. Військове керівництво окупантів не зважає на великі втрати та розраховує поповнити їх під час осінньої прихованої мобілізації в РФ.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, зважаючи на непідготовленість мобілізованих та на тлі успішних атак українських військових, у ворожих підрозділах значно зросла кількість загиблих та поранених вояк. Особливо, на Сватівсько-Кремінському напрямку.

За перший тиждень серпня лише з Луганщини в шпиталь Бєлгорода було відправлено близько 500 поранених окупантів. Для того, щоб приховати реальну кількість вбитих на фронті росіян, командування відправляє загиблих до Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, станом на 7 серпня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 250 240 осіб, що на 540 загарбників більше порівняно з попередньою добою.