Россия решила эвакуировать дипломатов из Украины

Министерство иностранных дел России объявило об эвакуации персонала посольства и консульств в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Для защиты их (дипломатов — Delo.ua) жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", — говорится в сообщении МИД РФ.

Ведомство аргументирует свое решение тем, что считает нахождение своих сотрудников в Украине опасным. Как утверждают в МИД, с 2014 года на их посольства якобы нападали, а дипломаты ставали объектами агрессивных действий.

При этом все 8 лет это не вызывало тревоги у МИД РФ, но сейчас они решили эвакуировать своих послов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Он также подчеркивал, что признание Российской Федерацией независимости временно оккупированных территорий ОРДЛО может означать односторонний выход России из Минских соглашений. Вскоре президент РФ Владимир Путин подтвердил, что, по его мнению, Минских соглашений больше не существует.