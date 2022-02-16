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Россия выводит военную технику из Крыма после завершения учений

Россия выводит военную технику из Крыма после завершения учений
Россия выводит военную технику из Крыма после завершения учений. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Южного военного округа покинули оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации. 

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений", — сообщили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу — танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок — на железнодорожные платформы на станциях погрузки.

Боевую технику и военнослужащих доставят воинскими эшелонами в пункты постоянной дислокации воинских частей.

По прибытии технику будут готовить к проведению очередного этапа боевых учений.

В Минобороны сообщили, что в Вооруженных силах РФ продолжается "комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ".

Напомним, Россия продолжает военные учения, но часть войск уже начали отводить в казармы, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, продолжаются мероприятия боевой подготовки, затрагивающие флот. 12 февраля в Черное море вошли российские боевые корабли Черноморского флота для "отработки задач обороны".  Участие в учениях примут корабельные силы, морская авиация и подразделения боевых войск.

Из-за этих учений ранее Россия перекрыла часть Черного моря. Из-за заявления о блокировании части акватории моря Украина выразила решительный протест. В украинском МИД заявили, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

Автор:
Светлана Манько