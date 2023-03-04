Розвідка Британії про ситуацію у Бахмуті: бої тривають, ЗСУ перекидають туди елітні підрозділи

Українська оборона міста Бахмут на Донеччині зазнає все більш серйозного тиску. Україна укріплює цей район елітними підрозділами.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

У розвідці зазначають, що у Бахмуті та навколо нього тривають запеклі бої.

"Регулярна російська армія та сили "групи Вагнера" просунулися далі в північні передмістя міста, які зараз є утримуваним Україною рубежем, вразливим для російських атак з трьох боків", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, Україна посилює цей район елітними підрозділами, і за останні 36 годин було зруйновано два ключових мости в Бахмуті, в тому числі життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.

"Підконтрольні українській владі шляхи постачання з міста стають все більш обмеженими", - додали у розвідці.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія активізувала інформаційну кампанію, яка супроводжує штурмування Бахмута Донецької області і має на меті деморалізувати українське суспільство та військових.