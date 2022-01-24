Руководство Рады предлагает пожаловаться в ООН на военный шантаж со стороны России

Десять депутатов Верховной Рады, включая членов президиума, предлагают парламенту принять обращение к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам других стран и парламентским ассамблеям международных организаций относительно "неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины".

Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Раде 24 января под №6543. Среди его авторов - председатель парламента Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко и заместительница Елена Кондратюк.

Также авторами значатся Александра Устинова, которую аппарат Рады считает главой фракции "Голос", сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов, сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко, депутат из группы "Доверие" Владимир Арешонков, депутат от "Батькивщины" и бывший вице-премьер-министр по европейской интеграции Григорий Немыря, глава профильного комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко ("Слуга народа") и его коллега по фракции Андрей Мотовиловец.

Они предлагают призвать другие страны осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права, и ее позицию, направленную "на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта".

Также инициаторы требуют применить все возможные дипломатические средства для содействия деэскалации ситуации, отвода российских войск от границ Украины, а также полного отказа Россией от своих агрессивных намерений перераспределения Европы на зоны влияния.

Кроме того, они хотят призвать не допустить продолжения со стороны РФ "шантажа и угроз полномасштабным вторжением в Украину" в обмен на гарантии нерасширения НАТО и недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также пересмотра основополагающих принципов европейской безопасности.

В подготовленном обращении также содержится призыв способствовать укреплению обороноспособности Украины, развитию ее Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО, поддержать стремление Украины к признанию ее европейской перспективы и определению конкретных временных рамок и модальностей дальнейшей интеграции в НАТО.

Депутаты также хотят усиления санкционного давления на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Отметим также, что НАТО в понедельник заявило, что развернет дополнительные силы в Восточной Европе из-за наращивания войск России на территории Украины и вокруг ее границ.

В то же время стало известно, что ряд стран, в том числе США, Великобритания и Австралия, вывозят сотрудников своих посольств или по крайней мере их родственников из Украины.