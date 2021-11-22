С начала 2021 года Кабмин раздал госгарантий почти на 40 млрд грн — СМИ

За 9 месяцев 2021 года Кабинет министров Украины предоставил государственные гарантии по займам субъектов хозяйствования на общую сумму 39 млрд грн.

Как сообщает Telegram-канал "Наші гроші", часть этой суммы (29 млрд грн) — государственные гарантии по двум займам госпредприятия "Укравтодор":

– 10 млрд грн (в эквиваленте) — государственные гарантии под кредиты "Укравтодора" на внутреннем рынке. Согласно данным Госказначейства, размещение облигаций на данную сумму состоялось в конце августа, а сами облигации номинированы в долларах;

– 19 млрд грн (в эквиваленте) — госгарантии, предоставленные под размещение еврооблигаций "Укравтодора", проведенное в июне 2021 года.

"Важно то, что у "Укравтодора" нет других источников поступлений, кроме средств государственного бюджета. Следовательно, выплата этих займов в любом случае будет происходить напрямую за счет средств государственного бюджета в будущем (по соответствующей бюджетной программе). А предоставление госгарантий "Укравтодору" — это фактически наращивание скрытого дефицита бюджета", — говорится в сообщении.

Еще 4,7 млрд грн гарантировано для "Укрэнерго" по кредиту от Европейского инвестиционного банка, а также 5,1 млрд грн — для АО "Укрзализныця" по кредиту, заключенному с ЕБРР еще в 2017 году. Проект направлен на "Электрификацию железнодорожного направления Долинская – Николаев – Колосовка".

В целом больше всего государственных гарантий предоставлено по внешним займам — 28,9 млрд грн. Еще 10 млрд грн предоставлено гарантий по внутренним займам.

В издании подчеркнули, что главный риск предоставленных гарантий — то, что все они предоставлены по валютным займам. Это повышает риски для государства, ведь в случае резкой девальвации гривни стоимость займа в гривне для заемщика резко возрастет, а значит, это повысит риск того, что заемщик не сможет самостоятельно платить по займу.

Согласно Закону "О государственном бюджете" на 2021 год государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 88,7 млрд грн.

Напомним, 25 ноября 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров объявил о запуске программы портфельных гарантий от государства по кредитам для малого и среднего бизнеса.

За два месяца до этого, 23 сентября, в Украине вступил в силу закон, который предусматривает предоставление государственных гарантий по кредитам частного бизнеса.