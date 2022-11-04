СБУ дали "зелене світло" на створення українського Моссаду, - експерт про зустріч Малюка з послами країн G7

Країни "Великої сімки" дали чіткий сигнал Путіну, що світ і надалі буде підтримувати Україну, вважає політичний експерт Олексій Голобуцький. Про це він написав у своєму Facebook, коментуючи зустріч керівника СБУ Василя Малюка із послами G7.

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"Посли заявили, що будуть і далі підтримувати Україну у боротьбі з РФ. Символічно, що цей сигнал вони відправили саме на зустрічі з керівником СБУ. Та ще й після вибухів на Кримському мосту та у Севастопольській бухті, які ЗМІ пов’язують саме з Малюком. Такий собі доволі чіткий "привіт" Путіну від G-7. Мовляв про міст знаємо, схвалюємо", - зазначає Олексій Голобуцький.

Також, на його думку, цікава ця зустріч і з точки зору кадрових розкладів.

"Раніше запускали чутки ніби міжнародні партнери не погодили Малюка на голову СБУ, тому він досі "в.о.". Як бачимо дипломатичне схвалення пройшло нормально й, по суті, це визнання останніх результатів СБУ. Бо такі зустрічі випадковими не бувають. Чекаємо голосування в Раді?", - пише експерт.

Він додає – посли великої сімки дали зрозуміти, що змінили ставлення до реформи СБУ.

"Якщо раніше вони чітко просували меседж – "беріть західний зразок і копіюйте", то сьогодні до них дійшло, що треба все-таки враховувати нашу специфіку і фактор війни. Коротше, є реальні шанси на створення українського Моссаду", - підкреслив Голобуцький

Зустріч керівника СБУ Малюка і послів країн G-7 відбулася 3 листопада у Києві. На ній обговорили безпекові виклики, які постали перед Україною після повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, що вибухи на Кримському мосту та у Севастопольський бухті ЗМІ пов’язують із результатом спецоперацій СБУ.