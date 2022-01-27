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СБУ попросила Швейцарию идентифицировать "минеров", отправлявших сообщения через ресурс Protonmail
СБУ обратилась к швейцарским партнерам с просьбой установить пользователей, которые при помощи анонимизированного почтового ресурса Protonmail отправляют сообщения с угрозами совершения террористических актов на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Каждое такое псевдоминирование мы тщательно проверяем, и, к счастью, они не подтверждаются. Но подобные сообщения отвлекают силы и средства правоохранителей от отслеживания оперативной обстановки и реагирования на другие проявления гибридной агрессии РФ", — сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Он поднял эту проблему на встрече с послом Швейцарии Клодом Вильдом, заявив, что для отправки таких сообщений злоумышленники используют в том числе и некоторые частные почтовые ресурсы, размещенные на территории Швейцарии, в частности, Protonmail.
Служба безопасности обратилась к швейцарским партнерам с просьбой установить лиц, использовавших protonmail для совершения анонимных звонков с информацией о "минировании".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Один из методов гибридной войны – кибератаки и отправка анонимных сообщений с угрозами совершения террористических актов на территории Украины", — подчеркнул Баканов.
Напомним, в Броварах неизвестные прислали на почту полиции письмо, в котором угрожали подорвать все школы, детские сады и торгово-развлекательные центры в Броварах, если не получат 2 млн гривен.
А перед этим "заминировали" Офис президента. Вход на его территорию был временно прекращен, но при предъявлении удостоверения сотрудники ОП могли пройти на работу.