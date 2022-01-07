СБУ проверяет некоторых граждан Казахстана, находящихся в Украине: "Учитывается российский фактор"

Сотрудники Службы безопасности общаются с отдельными гражданами Казахстана, находящимися в Украине и проверяют их. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

"Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того, чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины", — заявили агентству в пресс-центре СБУ.

Правоохранители подчеркнули, что учитываются "российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам".

"То есть идет обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей Службы", — отметили в пресс-центре.

В СБУ заявили, что пока не задерживали никого из граждан Казахстана. Но проверка показала, что некоторые представители этой страны могут незаконно пребывать на территории Украины.

"Подготовлены соответствующие материалы, которые будут переданы в Государственную миграционную службу", — сообщили в СБУ.

Правозащитница Людмила Козловская утверждала, что СБУ причастна к нападению на члена штаба оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбека Тлеулиева. Другого активиста, по ее словам, правоохранители под угрозой депортации заставили дать расписку об отказе "от занятия политической деятельностью в Казахстане и отсутствии претензий к действиям сотрудников СБУ".

Напомним, массовые протесты, начавшиеся 2 января в Казахстане, привели к стычкам с силовиками. На улицах столицы Алматы раздались взрывы и выстрелы. Протестующие уже штурмовали здание акимата (мэрии) и прорвались внутрь. Вскоре там начался пожар. Известно также о поджогах других зданий госорганов и автомобилей.

Прекращена работа всех банков ради безопасности сотрудников и клиентов. При этом Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже отправила войска в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.