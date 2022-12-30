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СБУ виграє кібервійну у хакерів Кремля, – Голобуцький
Сподівання росіян про перемогу в кібервійні не справдились через ефективну роботу СБУ, котра цього року відбила 4,5 тисячі хакерських атак. Як зазначає політолог Олексій Голобуцький, серед основних мішеней ворога були й вітчизняні енергетичні об’єкти.
На його переконання, завдяки Службі безпеки український кіберфронт жодного разу не "просів" під натиском РФ.
"Мета "погасити Україну" мала виконуватись на двох фронтах. "Російські хакери" - до початку повномасштабної війни були одним з брендів Кремля. І саме вони мали атакувати мережі критичної інфраструктури та банківської системи. Однак з тріском провалились - завдяки кіберПВО від СБУ", - відзначає експерт.
За даними Кібердепартаменту служби, перелік тільки останніх атак йшов на сотні, а 30 із них могли стати дійсно критичними, але їх вчасно відбили.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Загалом кількість хакерських атак на Україну - колосальна. За цей рік спецслужба відбила понад 4,5 тис. кібнападів - це втричі більше, ніж у 2020 році", - повідомив Голобуцький.
Експерт акцентує, що сотні нападів на енергооб’єкти українці навіть не помітили, а росіяни глобально не досягли своєї мети "потушити" всю Україну.
"Знаю з декількох джерел, що іноземні спецслужби сьогодні вчаться на українських прикладах, бо ніколи не стикалися із подібними загрозами. А на кіберів СБУ та ІТ-армію волонтерів дивляться, як на восьме чудо світу. Міф про непереможних російських хакерів розвіявся, як і образ "другої армії світу", - резюмує Голобуцький.
Нагадаємо, на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу та дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки