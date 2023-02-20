СБУ викрила понад 30 викладачів, які займались русифікацією захоплених українських шкіл

З початку 2023 року більше ніж 30 педагогам-колаборантам повідомлено про підозру у добровільній співпраці з ворогом. Всіх їх виявили в рамках кампанії СБУ по викриттю прихильників окупантів, які допомагають агресору запроваджувати російські програми "освіти" в окупованих районах півдня та сходу України.

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Про це 20 лютого повідомила пресслужба СБУ.

Серед освітян, яким повідомили про підозру протягом січня-лютого, — керівники створених російськими окупантами "відділів освіти", а також директори захоплених українських шкіл та ліцеїв.

Зокрема, у ході стабілізаційних заходів у Херсоні СБУ викрила голів двох шкіл, які знищили українські підручники та нав’язували тези пропаганди щодо історії України.

"Також вони змушували вчителів проводити заняття російською мовою за програмами країни-агресора. У разі відмови – погрожували "повідомити" до окупаційних органів та залякували переслідуваннями з боку росіян", — додали в спецслужбі.

Також в окупованому Сєверодонецьку СБУ ідентифікувала очільницю місцевого "відділу освіти" терористичної організації "ЛНР". З початку вересня минулого року вона активно "відновлювала" роботу освітніх інституцій на користь РФ.

"Для цього закликала місцевих педагогів підтримати російських загарбників та влаштовуватись викладачами у підконтрольні їм школи. У разі згоди обіцяла лояльне відношення окупантів та "зарплату" у російських рублях", — розповіли у спецслужбі.

Також СБУ виявила керівницю "районного управління освіти Новопсковського району ЛНР", яка періодично організовує поїздки вчителів на "курси переформатування" до російського міста Воронеж.

Всім фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

cт. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила колаборантів на Запоріжжі, які змушували вихваляти Росію у місцевих школах. Колаборанти отримали "керівні посади" та сприяли поширенню окупаційного режиму через місцеві заклади середньої освіти у місті Токмак.