СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який ремонтував тепловози російських військових ешелонів

Служба безпеки України викрила у Херсоні колишнього керівника залізничного цеху РФ, який займався ремонтом тепловози російських військових ешелонів. Він за власним бажанням на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 16 лютого повідомила пресслужба СБУ.

Після захоплення окупантами Херсона зловмисник добровільно погодився увійти до складу місцевої окупаційної адміністрації. Далі його призначили керівником підрозділу технічного відділу у створеному загарбниками "державному унітарному підприємстві "Херсонська залізниця". Окупаційна структура забезпечувала перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та військової техніки РФ до захоплених районів півдня України.

Саме колаборант, якого затримала СБУ, відповідав за ремонт тепловозів та іншого рухомого складу російських військових ешелонів.

Після того, як ЗСУ звільнили Херсон, зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до співпраці з агресором.

Раніше кіберфахівці СБУ викрили двох агентів ФСБ у ході масштабних контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. За вказівкою ворога вони збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку.