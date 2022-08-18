СБУ знешкодила російського агента, який допоміг окупантам перекинути техніку під Київ

Служба безпеки України затримала агента Російскої Федерації, який у перші дні повномасштабного вторгнення російських військ допоміг окупантам перекинути із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Він виявився жителем Сумської області, на сторону ворога перейшов від початку окупації регіону. Проявив ініціативу, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва. Це допомогло росіянам швидко перемістити свою військову техніку до околиць столиці.

Після того, як Збройні сили України звільнили Сумську область, агент продовжив працювати на РФ. Він отримував від своїх російських кураторів завдання і виконував їх: збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння сил оборони в регіоні.

Колаборант передавав працівникам ФСБ координати військових об’єктів із прив’язкою до місцевості. Для комунікації та передачі даних використовував закриті канали електронного зв’язку.

"Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами комунікації з російськими кураторами", — розповіли в СБУ.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Напередодні СБУ викрила і затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби Російської Федерації. Він влаштувався в спецслужбу після 24 лютого.