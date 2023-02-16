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Секретар РНБО не виключає масованої атаки РФ 23-24 лютого: чи готова до цього Україна
Російські війська готують масовану ракетну атаку до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
"Вони (росіяни, - ред.) готуються і будуть намагатися саме на 23, 24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно ставитись, більше того, ми до цього готові", - зазначив він.
За його словами, в Україні вже розуміють, що являють собою подібні атаки, коли на Україну летіло від 115 до 120 ракет.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Впораємося і з цим днем", - переконаний секретар РНБО.
Нагадаємо, вночі 16 лютого армія країни-агресора РФ здійснила чергову ракетну атаку на територію України. Загалом противник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування.