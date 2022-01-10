Сергей Притула планирует зарегистрировать собственную политическую партию в 2022 году

Бывший кандидат в народные депутаты от партии "Голос", телеведущий, шоумен Сергей Притула планирует в 2022 году зарегистрировать возглавляемую им новую политическую партию.

Об этом Сергей Притула заявил в интервью Радио Свобода.

"Сама партия сейчас несколько в виртуальном состоянии. Мы будем выходить в 2022 году в режим субъектности, регистрации партии, конечно", — уточнил Сергей Притула.

При этом, по его словам, название этой политсилы не будет именной вроде "Розумна політика" (с намеком на экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова) или, например, "При Притуле".

"Я являюсь большим противником сочетания своей фамилии с названием партии. И мне никогда не нравились именные блоки. Исключительно учитывая возможность каких-то манипуляций потом на выборах в бюллетенях и так далее, возможно, фамилия где-то сбоку будет стоять, чтобы лучше идентифицировать партию. Но в самом названии ни слова "Притула", ни "возле Притулы" там не будет", — пообещал Сергей Притула.

Бывший кандидат в народные депутаты подчеркнул, что сейчас сосредоточен на парламентской кампании, а все остальное, в том числе выдвижение кандидатуры в президенты, "будем решать по мере поступления вызовов".

Притула также заявил, что сейчас происходит развитие его партийной структуры.

Напомним, еще в конце сентября 2021 года телеведущий заявил о планах создания своей политической партии. Тогда он подчеркивал, что в приоритетах политической силы будет парламентская кампания.

Отметим, Сергей Притула появился в украинской политике в 2019 году, когда под №30 пошел на парламентские выборы в составе списка партии "Голос". В Верховную Раду он не попал, но был при этом заместителем главы партии.

В 2020 году шоумен решил баллотироваться на пост мэра Киева. На выборах Притула получил 7,87% голосов и занял третье место.

Притула покинул руководство "Голоса" по результатам съезда партии, прошедшего 29 января 2021 года, а в июне заявил о выходе из этой партии.