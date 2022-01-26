Сергей Ягнич, муж директора Департамента НКЦБФР, основал три компании в проблемном ЖК, попадавшем под контроль Нацкомиссии — СМИ

Спустя три недели после того, как полномочия контроля управителей Фондов финансирования строительства получила директор Департамента правоприменения НКЦБФР Елена Ягнич, ее супруг Сергей Ягнич стал бенефициаром трех компаний, принадлежавших ранее супруге топ-менеджера "Артем-банка", являющегося управителем проблемного ЖК "Жемчужина Нивок"

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на расследование издания "РБК-Украина" "Сомнительные операции с деньгами. Что известно о деле семьи Ягничей в Латвии".

Так, 19 октября 2019 вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг". Согласно этому закону департамент, которым руководит Елена Ягнич, получил полномочия по лицензированию и надзору за управляющими фондами финансирования строительства (ФФС). Управляющий осуществляет контроль за целевым использованием средств застройщиком. Последний должен регулярно представлять отчетность Управителю об использовании средств и проделанных/запланированных работах в установленной форме. А контроль лежит на НКЦБФР, а именно Елене Ягнич.

В расследовании говорится, что по информации источника, уже в ноябре 2019 года, через 3 недели после вступления в силу этого закона, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Сергей Ягнич зарегистрировался физическим лицом-предпринимателем с основным видом деятельности – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества (КВЭД 68.20).

"Позже Ягнич стал единственным учредителем и бенефициаром ООО "Актив Девелопмент", затем соучредителем и бенефициаром ООО "Актив Риел" и ООО "Роял Гэмблинг". Примечательно, что все эти компании зарегистрированы в Киеве по ул. Д. Щербаковского, дом. 52, где расположен ЖК "Жемчужина Нивок". Данный ЖК считается проблемной застройкой. И именно работа Елена Ягнич состоит в том, чтобы наказывать недобросовестных застройщиков. В ЖК "Жемчужина Нивок" таких нарушений целый букет – неправомерная продажа квартир по 2-3 раза без ведома владельцев, смена застройщиков и ввод в эксплуатацию "на бумаге", уголовные производства по "строительным аферам" застройщика. Заказчик строительства – Управление государственной охраны, застройщик, генподрядчик – ООО "Под-ключ", девелопер – ЧП "Под ключ", управляющий ФФБ – АО "Артем-банк", – говорится в материале РБК-Украина.

По информации издания, это подтверждается и декларацией Елены Ягнич, где указано, что ее муж отчуждает недвижимое имущество и покупает жилое и офисное помещение. Связь с Артемом Медведевым – членом наблюдательного совета "Артем-банк" – прослеживается через бизнес-связи с его супругой Ольгой Медведевой, которая выходила из указанных компаний как раз перед вхождением Сергея Ягнича в состав учредителей. При этом на сайте НАПК декларация Елены Ягнич отмечена такой, к которой нужно привлечь внимание в связи с тем, что вид активов "наличные" превышает 5 млн грн., а подарки, призы и благотворительная помощь составляют более 75% дохода декларанта. Проект "СтопКор" присудил Ягнич 7 место в ТОП-10 самых ценных презентов, полученных субъектами декларирования в 2018 году – 10 млн грн.

Напомним, ранее стало известно, что против руководителя направления инвестиционного бизнеса Ukrsibbank BNP, мужа директора Департамента правоприменения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) Елены Ягнич – Сергея Ягнича, в Латвии возбуждено уголовное дело из-за подозрения в отмывании средств, полученных незаконным путем.