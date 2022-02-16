Шесть лет тюрьмы: в Крыму вынесли приговор фрилансеру "Радио Свобода" Владиславу Есипенко

В оккупированном Россией Крыму Симферопольский районный суд 16 февраля приговорил фрилансера проекта "Радио Свобода Крым. Реалии" Владислава Есипенко к шести годам колонии общего режима.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, суд обязал журналиста уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей (41,212 тысячи грн). Такой приговор Есипенко получил по делу о незаконном хранении и перевозке взрывного устройства. Отметим, что прокуроры просили для украинского журналиста 11 лет тюрьмы.

Накануне Владиславу Есипенко дали сказать последнее слово, тогда он подчеркнул, что дело против него политическое.

"Почему? Потому что я журналист украинского издания, и, скорее всего ,сотрудники ФСБ хотели показать, насколько неприемлема свобода слова. Я считаю, что угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы. В 1937 году пытали и расстреляли моего деда. Сложилось впечатление, что у тех чекистов, которые были тогда, у них есть внуки, правнуки, которые делают то же, что и в 1937 году", – сказал украинский журналист.

Дело Есипенко: в чем обвиняли журналиста

Фрилансера проекта "Радио Свобода Крым. Реалии" задержали 10 марта 2021 года. Журналисту в оккупированном Крыму выдвинули обвинения в якобы изготовлении взрывчатки. Также его обвинили в якобы перевозке оружия.

Украинец заявлял, что после задержания его пытали, в том числе электричеством, добиваясь показаний.

Министерство иностранных дел Украины, украинский омбудсмен, Европейская и Международная федерации журналистов официально призвали к немедленному освобождению и снятию всех обвинений с Есипенко. Однако по сей день украинский журналист продолжает находиться под стражей.

Напомним, в российских тюрьмах незаконно удерживают 9 гражданских журналистов из оккупированного Крыма.

Как отметили в МИД, в условиях давления и репрессий против независимой профессиональной журналистики в Крыму возник феномен гражданского журнализма. Речь идет о случаях, когда обычные люди брали на себя выполнение функций СМИ, освещая настоящую ситуацию в оккупированном Крыму.