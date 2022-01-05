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Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Телевидение Южной Кореи показало запуск ракеты. Фото: The Guardian

Сегодня, 5 января 2022 года, Северная Корея выпустила снаряд в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету. Об этом пишет The Guardian.

Ракета наземного базирования была выпущена около 8:10 утра (23:10 по Гринвичу) с восточного побережья Северной Кореи. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, вероятно, это была баллистическая ракета.

По информации Минобороны Японии, снаряд пролетел около 500 километров и упал в Японском море за пределами территориальных вод страны. 

После запуска ракеты Совет национальной безопасности Южной Кореи созвал экстренное заседание, выразив обеспокоенность по поводу запуска «в то время, когда внутренняя и внешняя стабильность чрезвычайно важна», и призвал Северную Корею вернуться к переговорам.

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что главы внешнеполитического и оборонного ведомств страны 7 января проведут переговоры с американскими коллегами для обсуждения вопросов безопасности.

Напомним, что лидеры Китая, России, США, Франции и Великобритании выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны. 