СМИ объяснили, почему Зеленский практически потерял контроль над Харьковом

Отдельные люди из Офиса президента отдали Харьков, который является важнейшим стратегическим городом у границы с Россией, под полный контроль представителям ОПЗЖ.

Об этом пишет издание "Главком" в статье "СНБО в Харькове. Почему Зеленский приедет в чужой для него город", вышедшей накануне проведения в Харькове выездного заседания СНБО под руководством президента Владимира Зеленского.

Издание отмечает, что предсказуемая политическая ситуация в Харькове "радикально поменялась после внеочередных выборов городского головы Харькова, на которых победил Игорь Терехов". "Новый мэр не принимает самостоятельных решений и в своей деятельности руководствуется не интересами города, а интересами тех, от кого он в данным момент зависим. Местные политики в частных разговорах признают: мэрия находится под полным внешним управлением, а депутатский корпус просто нажимает нужные кнопки", - говорится в статье.

Группа ОПЗЖ во главе с депутатом Верховною Рады Игорем Абрамовичем, отмечают авторы статьи, "взяла под полный контроль экономическую, кадровую, административную политику городского совета". "Так, фракция "Слуги народа" в горсовете, по сути, уже управляется из ОПЗЖ. Здесь логика простая – мэр Терехов является продуктом компромисса между Офисом президента и Абрамовичем. Офис президента в лице Кирилла Тимошенко совместно с руководством фракции "Слуги народа" в лице Давида Арахамии прикрывают Терехова и Абрамовича, и, соответственно, очень хорошо владеют информацией про схемы и злоупотребления мэрии и городского совета", - пишет издание.

Еще одним участником "большой сделки", по информации издания, выступает нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, "который ввел своих людей в облсовет и Харьковский горсовет".

"В результате такого альянса, когда партия власти добровольно отдала роль "первой скрипки" в Харькове ОПЗЖ, рейтинги президента и "Слуги народа" в городе стремительно падают, а рейтинг ОПЗЖ пропорционально растет. А сам город скатывается вниз по всем показателям... Потому что отныне Харьков – это лишь доходная часть городского бюджета, которую осваивает узкий круг лиц согласно договоренностям городского головы с новыми партнерами", - говорится в статье.

"Большая сделка", пишет "Главком", устраивает всех действующих лиц: "Для Терехова это – избрание мэром и возможность безопасно управлять бюджетом. Для Абрамовича и его однопартийца Столара – это возможность взять в управление мэрию и максимально монетизировать свое влияние в городе. Для Тимошенко и Арахамии – это возможность отчитаться Зеленскому о том, что в Харькове новый мэр – "свой" человек".

Однако за чисто корыстными мотивами ОПЗЖ и Абрамовича скрывается их основная цель – это "получение в ближайшей перспективе реального политического контроля над важным регионом, а также расстановка на ключевых административных должностях людей, аффилированных и преданных руководству ОПЗЖ". Это, по словам авторов статьи, несет "глобальные риски всей новой политической конструкции по Харькову". "Получится, что потоки от харьковских бюджетных схем в Офисе президента есть, а влияния президента на Харьков уже нет. И его знаменитая фраза в интервью американскому Washington Post о больших рисках захвата Харькова в случае начала военных действий с Россией уже не выглядит случайной оговоркой", - говорится в статье.

Напомним, в пятницу, 11 февраля, в Харькове на 15:30 запланировано проведение выездного заседания СНБО при участии президента Украины Владимира Зеленского.