СМИ рассказали, чем займется Ростислав Шурма на должности замглавы Офиса президента

Основная задача назначенного на пост замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы — стать ключевым советником президента по вопросам развития промышленности, привлечения иностранных инвестиций, поддержки инновационной составляющей экономики.

Об этом пишет издание Факты и комментарии.

Бывший гендиректор «Запорожстали» и член Набсовета государственного концерна «Укроборонпром» Шурма был назначен заместителем Андрея Ермака накануне. По данным изданиям, Шурма согласился работать в ОП на условиях карт-бланша.

Издание напоминает, что должность замглавы Офиса президента по вопросам развития экономики можно считать одним из важных карьерных трамплинов для чиновников в вертикали Владимира Зеленского. Именно с этой позиции в 2019 году ушел работать премьер-министром экс-руководитель Офиса эффективного регулирования BDRO Алексей Гончарук, сейчас в Кабмин на пост первого вице-премьера перешла Юлия Свириденко.

«На Банковой человек, который занимает эту должность, фактически основной ревизор экономических и социальных законопроектов, которые приходят на подпись главы государства из Верховной Рады, а также он отвечает за инициативы по развитию экономики, поддержке бизнеса и работе с инвесторами, которые направляет в парламент сам президент», — говорится в материале.

По данным источников издания, в Офисе президента приняли решение назначить Шурму как человека без бюрократического прошлого и политических «скелетов в шкафу», который имеет опыт управления в реальном секторе экономики, западное образование и разговаривает на одном языке с иностранными инвесторами.

Впервые о том, что один из бывших топ-менеджеров Ахметова Шурма появится в вертикали Зеленского, заговорили еще зимой 2020 года перед началом пандемии коронавируса и в канун переформатирования Кабмина. Тогда же Шурма вышел из руководства «ахметовского» «Оппозиционного блока» в Запорожье и ушел в свободное плавание.

«В 2020 году Шурма также подавал свою кандидатуру на должность главы "Укрзализныци", но не прошел. А в апреле 2021 года Шурма на стороне Офиса президента принимал участие во встрече Зеленского с главой совета директоров компании Arcelor Mittal Лакшми Митталом, который приезжал в Киев с визитом», — говорится в статье.

«Стороны обсудили развитие «зеленой» металлургии и увеличение инвестиций в Украину с учетом экологических характеристик в соответствии с мировыми стандартами. Президент отметил необходимость внедрения новейших сталеплавильных технологий, которые снизят негативное влияние промышленности на окружающую среду», — сказано в релизе Офиса президента.

Шурма указан среди участников встречи как директор АО «Гелиос» (проект по строительству солнечных электростанций), однако, по мнению авторов, его уже в тот момент рассматривали как часть команды Банковой.

Дальнейшее назначение Шурмы в набсовет «Укроборонпрома» лишь подтвердило эту версию. В "Укроборонпроме" в задачи членов набсовета входит утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля за выполнением задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, отмечают журналисты.

СМИ тогда предположили, что за информационной атакой на Шурму, последовавшей после назначения в "Укроборонпром", могли стоять структуры Игоря Коломойского.

«В новой должности сферой ответственности Шурмы, по всей видимости, будет расширение контактов с иностранными инвесторами и фактическая перезагрузка проекта с «инвестиционными нянями». Кроме того, в его задачи будет входить контроль за выполнением программы деолигархизации. Некоторые наблюдатели даже предполагают, что на фоне напряженных отношений Офиса президента с Ринатом Ахметовым и поддержки последним альтернативных Банковой политических проектов, переход Шурмы на работу в вертикаль Зеленского — это угроза в том числе и для самого «олигарха №1». Судя по различным данным, расставание Шурмы с Ахметовым было непростым, при этом новоявленный чиновник ОП знает, «как все устроено изнутри» и может помочь Банковой найти нужные болевые точки у нынешнего ключевого оппонента», — говорится в материале.

Также среди направлений, которые, как ожидается, возьмет под свой контроль Ростислав Шурма, — изменения в налоговом законодательстве в части снижения давления на бизнес, стимулирование создания новых рабочих мест, инфраструктурные проекты и реформирование системы социальной защиты.