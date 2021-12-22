СМИ рассказали, сколько в ГМС может стоить получение статуса беженца и разрешение на работу

За продление срока пребывания иностранца на территории Украины придется выложить от $1 до $2 тысяч, за оформление разрешения на временное проживание — от $800 до $2 тысяч.

Об этом передают "Українські новини" со ссылкой на "Комментарии".

В материале сообщается, что первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин совместно с главой Государственной миграционной службы Натальей Науменко могут курировать схему "помощи" иностранным гражданам с доходом порядка $400-500 тысяч в месяц.

Как утверждают журналисты "Комментариев", источники в ГМС передали редакции расценки на услуги службы для различных ситуаций, в которые попадают иностранцы в Украине, с разбивкой по регионам. "Не исключено, что часть средств, вырученных от таких "схем", поступает непосредственно в кабинет министра внутренних дел Дениса Монастырского", — говорится в материале.

Журналисты указывают также на данные, согласно которым Наталья Науменко еще до назначения на должность главы ГМС, но работая в структуре ведомства последние 10 лет, якобы создала и контролирует схему получения статуса беженца лицами с криминальной историей и богатыми нелегальными мигрантами из Афганистана, Сирии и других стран. Кроме того, как отмечают журналисты, Науменко также нашла общий язык с первым замглавы МВД Евгением Ениным еще в бытность его работы замглавы МИД.

"Одним из условий работы на должности в ГМС, как утверждают наши собеседники, являлось предоставление Науменко гарантий регулярного финансирования руководства МВД от схем в ее ведомстве на уровне $400 тысяч в месяц. Полученные редакцией в распоряжение расценки на "услуги" ГМС, в принципе, демонстрируют, что такую сумму вполне реально собрать при должной организации работы", — отмечается в статье.

Издание приводит целый ряд расценок на услуги ГМС в Киеве и регионах. Например, за продление срока пребывания иностранца на территории Украины придется выложить от $1 до $2 тысяч, за оформление разрешения на временное проживание — от $800 до $2 тысяч, разрешение на иммиграцию в нашу страну — $500-1,5 тысячи. Тем, кто приехал в Украину на постоянное место жительства, оформление удостоверения будет стоить от $3 тысяч.