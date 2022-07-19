Шмигаль доручив уряду терміново скликати засідання щодо відбору голови НАБУ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив секретаріату уряду невідкладно організувати перше засідання комісії щодо відбору керівника Національного антикорупційного бюро (НАБУ), сказав сам голова Кабміну у вівторок.

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Відбудеться засідання за дорученням президента Володимира Зеленського, яке активує обрання керівництва антикорупційних органів в Україні.

"Сьогодні конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила результати конкурсу. Зі свого боку доручаю секретаріату Кабінету Міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника", – повідомив прем’єр.

Шмигаль наголосив, що розраховує, що робота комісії буде швидкою та результативною.

Нагадаємо, що новим очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стане Олександр Клименко. Він виграв конкурс ще пів року тому, втім лише 19 липня комісія проголосувала за результати.

У нещодавньому зверненні Зеленський заявив, що очікує на призначення керівника САП відповідно до раніше проведеного конкурсу і доручив уряду розпочати конкурс з відбору директора НАБУ.