СНБО Украины перешел в режим круглосуточной работы

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором решили перевести СНБО в режим 24/7. Об этом сообщает Офис президента.

На заседании заслушали доклады представителей сектора безопасности и обороны по ситуации в Украине и на ее государственных границах.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что государство выполнит все взятые обязательства по отношению к жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые переедут на подконтрольную правительству часть Украины.

По его словам, при необходимости эти обязательству будут расширены.

"Заседания состоятся в случае необходимости в ближайшее время. Все члены Совета национальной безопасности и обороны пребывают на своих местах. Сектор переведен в режим 24/7", – отметил секретарь СНБО.

При необходимости члены Совета нацбезопасности и обороны должны оперативно собраться.

Напомним, 22 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики".

На это отреагировали главы Еврокомиссии и Евросовета Фон дер Ляйен и Шарль Мишель, назвав решение нарушением международного права и территориальной целостности Украины. По инициативе Украины было созвано заседание Совбеза ООН, на котором действия России также осудили и призвали выполнять Минские соглашения.