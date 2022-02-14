Шольц намерен договориться о деэскалации: канцлер Германии прибыл в Украину и уже 15 февраля отправится в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц около 13:30 14 февраля прибыл в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день, 15 февраля, немецкий политик отправится в Россию, где планирует обсуждать пути деэскалации конфликта между РФ и Украиной.

О своих планах Шольц сообщил в Twitter.

"Мы срочно ожидаем признаков деэскалации со стороны Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе", — отметил Канцлер Германии.

Что касается Украины, то он отметил, что в Киеве он также намерен продолжить переговоры касательно ситуации на украинской границе.

"В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине", — подчеркнул Шольц.

Отметим, что, по информации издания The Guardian, в Москву Шольц едет с новым пакетом санкций против РФ, которые Германия может ввести в ответ на дальнейшее обострение конфликта между Украиной и Россией.

"(Эти поездки) больше о том, как мы можем найти способ обеспечить мир в Европе", — сказал он.

Что касается Украины, то ожидается, что Шольц и Зеленский обсудят, как Германия может помочь стабилизировать экономику Украины после того, как опасения инвесторов, бизнеса и политиков негативно сказались на курсе гривни.

Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме сообщали, что "что любые действия со стороны России по отношению к Украине могут начаться уже во вторник, 15 февраля".

Издание Financial Times отмечало, что Салливан открыто сказал, что существует "реальная перспектива" того, что Россия начнет атаку до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине 20 февраля. В Вашингтоне отмечают, что РФ создала достаточный военный потенциал, включая войска и технику, чтобы начать действовать уже на следующей неделе (14-18 февраля).

В то же время уже 14 февраля телеканал CNN выпустил сюжет, в котором журналисты предположили, что вторжения все-таки не будет. Отметим, что это далеко не первый раз, когда иностранные издания сообщают о полномасштабном конфликте между РФ и Украиной. Предыдущий раз такая информационная волна стоила Украине 4-5 миллиардов долларов.