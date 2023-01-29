Шольц заявив, що буде продовжувати телефонувати Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір продовжити спроби припинення війни проти України шляхом переговорних процесів з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Про це він заявив в інтерв'ю виданню Tagesspiegel.

"Я також буду знову говорити по телефону з Путіним, тому що потрібно говорити один з одним. Від Путіна залежить виведення військ з України і припинення цієї жахливої, безглуздої війни", —сказав він журналістам.

Шольц вважає, що телефонні розмови з Путіним "не були неввічливим тоном", він знову і знову давав зрозуміти, що хоче "інкорпорувати частини своєї сусідньої країни силою", що є "неприйнятно".

"Іноді виникали конкретні питання щодо обміну полоненими, експорту зерна з України та Запорізької АЕС. Але для мене важливо, щоб переговори завжди поверталися до актуальної теми: як світ буде існувати далі. Передумова для цього зрозуміла: виведення російських військ", —додав канцлер.

Відомо, що останнього разу Шольц проводив телефонну розмову з Путіним на початку грудня 2022 року. Тоді канцлер проінформував, що наполягав на необхідності дипломатичного рішення.

Він також все ще боїться ескалації, тому нещодавно заявив, що Німеччина підтримує надання Україні винищувачів. Водночас нещодавно Берлін схвалил відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволив реекспорт іншим країнам.