Сотні депутатів з 38 місцевих рад звертаються до президента України щодо застосування вето до 5655

Місцеві ради малих і великих громад з більшості областей України звернулись з відповідними рішеннями до президента України щодо необхідності застосування ним вето до законопроєкту 5655 для збереження досягнень реформи децентралізації.

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Про це повідомляє пресслужба Асоціації міст України.

Обґрунтування важливості вето для реформи децентралізації та недопущення монополізації ринку будівництва Асоціація міст України надала у своєму зверненні до Президента України.

Всупереч авторам законопроєкту, які маніпулюють виключно гаслами,органи місцевого самоврядування публічно та у прямому ефірі підтвердили 23 грудня 2022 року наведені в своїх зверненнях аргументи до Президента України постатейно, наводять конкретні статті в проекті, якими порушуються права власності громадян, передаються державні повноваження контролю приватним особам, стимулюється незаконне будівництво та знищуються результати децентраоізацііноі реформи.Звернення про необхідність ветування 5655 вже підтримали:

Петиціяна сайті Президента України щодо застосування вето до 5655 вже отримала 42090 голосів підтримки.