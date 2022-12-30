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Сотні депутатів з 38 місцевих рад звертаються до президента України щодо застосування вето до 5655
Місцеві ради малих і великих громад з більшості областей України звернулись з відповідними рішеннями до президента України щодо необхідності застосування ним вето до законопроєкту 5655 для збереження досягнень реформи децентралізації.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації міст України.
Обґрунтування важливості вето для реформи децентралізації та недопущення монополізації ринку будівництва Асоціація міст України надала у своєму зверненні до Президента України.
Всупереч авторам законопроєкту, які маніпулюють виключно гаслами,органи місцевого самоврядування публічно та у прямому ефірі підтвердили 23 грудня 2022 року наведені в своїх зверненнях аргументи до Президента України постатейно, наводять конкретні статті в проекті, якими порушуються права власності громадян, передаються державні повноваження контролю приватним особам, стимулюється незаконне будівництво та знищуються результати децентраоізацііноі реформи.Звернення про необхідність ветування 5655 вже підтримали:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Бережанська міська рада (Тернопільської області),
- Білопільська міська рада (Сумської області),
- Великодальницька сільська рада (Одеської області),
- Великодимерська селищна рада (Київської області),
- Вінницька міська рада,
- Ворожбянська міська рада (Сумської області),
- Гайворонська міська рада (Кіровоградської області),
- Городківська сільська рада (Вінницької області),
- Городнянська міська рада (Чернігівської області),
- Дівичківська сільська рада (Київська область),
- Дніпровська міська рада,
- Івано-Франківська міська рада,
- Кагарлицька міська рада (Київської області),
- Кам‘янець-Подільська міська рада (Хмельницької області),
- Київська міська рада,
- Коцюбинська селищна рада (Київської області),
- Кременчуцька міська рада (Полтавської області),
- Кролевецька міська рада (Сумської області),
- Лубенська районна рада (Полтавської області),
- Луцька міська рада,
- Львівська міська рада,
- Медвинська сільська рада (Київської області),
- Мирогощанська сільська рада (Рівненської області),
- Немішаївська селищна рада (Київської області),
- Путивльська міська рада (Сумської області),
- Радехівська міська рада (Львівської області),
- Райгородоцька сільська рада (Житомирської області),
- Славутська міська рада (Хмельницької області),
- Ставищенська селищна рада (Київської області),
- Стрийська міська рада (Львівської області),
- Сутисківська селищна рада (Вінницької області),
- Тростянецька міська рада (Сумської області),
- Ужгородська міська рада,
- Хмельницька міська рада,
- Червоноградська міська рада (Львівської області),
- Чернівецька міська рада,
- Чернігівська районна рада,
- Чернігівська міська рада.
Петиціяна сайті Президента України щодо застосування вето до 5655 вже отримала 42090 голосів підтримки.