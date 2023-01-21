"Спецоперація йде за планом": Резніков висміяв розгортання ППО у Москві

Міністр оборони Олексій Резніков висміяв розгортання систем ППО у Москві і заявив, що це говорить про те, що їх "спеціальна операція йде за планом".

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Про це він заявив в інтерв'ю Українській службі "Голосу Америки".

"Це говорить про те, що їх спеціальна військова операція відбувається за планом, якщо вони вже починають ставити системи оборони. Вони створили командування оборони Криму, вони створили Московський воєнний округ, чого вони не робили ще з часів Другої Світової війни, тобто вони серйозно просуваються в своїй операції. Так що починають ховатися за своїми системами оборони", - зазначив міністр.

Нагадаємо, агентство Bloomberg з посилання на офіційних осіб повідомляло, що російська влада прийняла рішення розгорнути в столиці країни та на околицях Москви установки протиповітряної оборони, тому що бояться, що Україна нанесе удар безпілотниками.

У Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль розгорнув системи протиповітряної оборони в Москві, щоб, ймовірно, створити підбурливі образи, які зображають війну як більш загрозливу для російської громадськості.

Зазначимо, що США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви. Також США переглянули свою оцінку загрози того, чи можуть постачання зброї ЗСУ призвести до військової конфронтації між РФ та НАТО.

Крім того, адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає варіанти щодо того, що потрібно надати Києву, щоб ЗСУ могли розпочати наступ на Крим та звільнити півострів.