СБУ підтвердила статус спецслужби номер 1 в Україні та вийшла на новий рівень спецоперацій, до якого росіяни виявились неготовими.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт коментує удар безпілотників СБУ по НПЗ в Краснодарському краї. "Афіпський НПЗ основний виробник авіаційного пального для літаків ворога. Уражено декілька нових установок заводу, на яких перероблялося авіапальне. Тепер у росіян буде менше ресурсів, щоб атакувати Україну своїми літаками", - підкреслює політолог.

"Для ударів саме Служба обирає ті об’єкти, знищення чи пошкодження яких, завдають найбільше проблем військам рф. І які, очевидно, мали б бути найбільш захищеними. Однак атаки все одно досягають успіху. Абсолютна більшість "бавовн" та успішних операцій на територіях зайнятих ворогом – справа рук саме людей з вулиці Володимирської", - акцентує Загородній.

"Приліт на чималій відстані вглиб території ворога. Краснодарський край не має кордону з Україною. Втім, атаку дронів російське ПВО пропустила. І це вже результат того, що Служба активно розвиває власне їх виробництво. Розробки, як наземні так і надводні, успішно використовуються у багатьох складних операціях", - резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше багато ЗМІ із посиланням на власні джерела, повідомили, що атака на нафтопереробний завод у Краснодарському краї - спецоперація СБУ. В ході атаки було уражено дороге обладнання ворога.