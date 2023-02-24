Спільні навчання з РФ: Україна закликає ПАР не заохочувати агресію

Україна глибоко занепокоєна проведенням в Південно-Африканській Республіці спільних військово-морських навчань із РФ, а також Китаєм, і закликає ПАР не заохочувати подальшу агресію Росії.

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Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, пише пресслужба відомства.

"У навчаннях бере участь російський фрегат, маркований символами "Z" та "V", під якими нині російська армія скоює воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Російський корабель несе ракети такого ж типу, які використовуються для вбивства цивільних громадян та знищення критичної інфраструктури в українських містах і селах", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що Україна глибоко розчарована, що в той час, коли міжнародна спільнота засуджує російську агресію, зокрема країни Африки, і посилює ізоляцію РФ задля припинення війни, південноафриканська влада переймає досвід російської воєнної машини.

"Верх цинізму полягає в тому, що маневри розпочинаються навколо 24 лютого – в день, коли рік тому Росія розв’язала війну, незнану в Європі з часів Другої світової війни. Закликаємо Південно-Африканську Республіку не заохочувати подальшу агресію Росії та її почуття безкарності, а також стати на захист основоположних принципів міжнародного права та Статуту ООН", - додав він.

Нагадаємо, у річницю вторгнення країни-агресорки РФ в Україну Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Він очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — підтримує РФ.

Примітно, що документ було опубліковано на тлі даних США про роздуми Китаю надати військову допомогу Росії. У Білому дому також відреагували на пропозицію Китаю, запропонувавши зупинитися на першому пункті – повазі до суверенітету всіх країн.