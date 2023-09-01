"Справа Висоцького": Ексзаступника міністра економіки Грибана теж відпустили під заставу, але більшу

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 1 вересн обрав запобіжний захід підозрюваному у справі щодо зловживань на суму понад 62 мільйона гривень під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги, а саме колишньому заступнику міністра економіки Олександру Грибану.

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Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, його відпустили під заставу у розмірі 939,4 тисячі гривень. У САП при цьому вказують, що після ознайомлення з повним текстом рішення суду вирішішуватимуть питання, чи оскаржувати його.

На Грибана ж поклали низку стандартних процесуальних обов’язків - прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду; не виїжджати з Києва без їхнього дозволу; повідомляти їх про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі, здати на зберігання документи для виїзду Україну.

Нагадаємо, що іншого фігуранта справи - чинного першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького - ВАКС напередодні теж відпустив під заставу, але дещо меншого розміру - 805 тисяч гривень.

У чому підозрюють Висоцького та Грибана

24 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття зловживань на 62,5 мільйона гривень при закупівлі "Укрзалізницею" продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. Всього у справі два епізоди, до одного з яких слідство вважає причетним і Грибана.

За версією НАБУ, Висоцький реалізував схему, що передбачала закупівлю для потреб обладміністрацій коштом УЗ продукції за значно завищеними цінами в обраної підконтрольної компанії. Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами у польського виробника через контрольовану фірму-посередницю, пов’язану з керівником згаданого українського ТОВ.

На думку бюро, топпосадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, будучи обізнаним про реальну вартість продуктів, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок ТОВ.

За другою ж схемою, інша підконтрольна компанія купляла за ринковими цінами продукцію турецького виробника. В цьому випадку, за версією слідства, до схеми був також залучений Грибан, що був тоді заступником міністра економіки.

Зазначалося, що він, зокрема, приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками, а також схиляв посадовців ОВА до протиправного погодження заявок та рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольної компанії.