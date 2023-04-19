Справи в російської армії погані: Білий дім про візит Путіна

Влаштований Росією показовий візит Путіна на тимчасово окуповані території України свідчить про те, що в Кремлі усвідомлюють, наскільки поганими є справи російської армії.

Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє "Укрінформ".

"Візит Путіна виглядає як індикатор того, що вони знають: для Росії все йде не дуже добре", - сказала речниця.

За її словами, схоже на те, що Путін безпосередньо усвідомлює це дуже чітко, й що президент РФ намагається якось згуртувати російське населення, "оскільки знає, що його армія погано справляється".

Жан-П’єр також наголосила, що Росія не має законних підстав, аби претендувати на контроль над суверенною територією України.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов сумнівається, що саме Володимир Путін відвідував тимчасово окуповані території України. На його думку, замість президента Росії був один з його двійників.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Путін під час візиту в окуповані області продовжував зображати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу.