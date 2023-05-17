США анонсували новий пакет допомоги Україні на $60 мільярдів

Восени Сполучені Штати планують оголосити новий пакет військової допомоги Україні на 2024 рік. Про це під час брифінгу в Одесі розповів колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, повідомляє “Укрінформ”.

За його словами, восени країна може прийняти рвшення про виділення ще одного пакету допомоги, який повинен буде підтримувати Україну протягом 2024 року.

Наразі в США обговорюють пакет вартістю в 60 мільярдів доларів, який на думку Волкера, можуть прийняти у вересні.

"Пакет планується узгодити до президентських виборів у США», – заявив він.

Окрім цього він додав, що у США достатньо коштів для підтримки контрнаступ ЗСУ, який повинен тривати все літо.

Нагадаємо, з пакета допомоги Україні на 48 мільярдів доларів, який Конгрес США схвалив у грудні 2022 року, залишилося близько 6 мільярдів доларів.

Це означає, що до середини літа у Пентагону можуть закінчитися гроші на військову допомогу Україні, якщо в Білому дому не виділять нові кошти.