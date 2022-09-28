США готують новий пакет військової допомоги Україні на понад $1 млрд, - Reuters

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 мільярда доларів. Про нього можуть оголосити вже найближчими днями.

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Про це пише Reuters.

Очікується, що для цього будуть використані кошти з Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), виділені Конгресом, щоб дозволити адміністрації президента Джо Байдена закуповувати зброю у промисловості, а не постачати з існуючих запасів США.

Зазначається, що пакет допомоги включатиме додаткові РСЗВ HIMARS, боєприпаси, засоби боротьби з дронами та радіолокаційними системами, а також запасні частини, навчання і технічну підтримку.

Нагадаємо, що востаннє США оголошували про надання Україні нового пакета військової допомоги 15 вересня, його обсяг складає 600 мільйонів доларів.

Зазначимо також, що, за повідомленнями ЗМІ, Україна нещодавно направила США перелік зброї, яка їй потрібна для продовження наступу в 2023 році. Також повідомлялося, що хоча українська сторона припинила публічно запитувати у США системи ППО Patriot, винищувачі F-16 і безпілотники Gray Eagle, в закритих кабінетах представники Вашингтону та Києва це питання обговорюють.

Крім того, США не мають нічого проти того, аби Україна використовувала західне озброєння для повернення під свій контроль усіх своїх територій, зокрема тих, де пройшли так звані "референдуми" щодо приєднання до Росії.