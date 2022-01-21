США обвинили четырех белорусских чиновников в пиратстве из-за посадки рейса Ryanair в Минске

Прокуратура США предъявила четырем белорусским правительственным чиновникам обвинения в авиационном пиратстве за то, что в мае 2021 года они приказали посадить рейс Ryanair в аэропорту Минска.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Тогда власти аргументировали свое решение угрозой взрыва бомбы на борту, в действительности самолет посадили, чтобы арестовать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

"С самого начала полетов страны по всему миру сотрудничали, чтобы обеспечить безопасность пассажирских самолетов. Обвиняемые нарушили эти стандарты, посадив самолет с неправомерной целью, которая подавляет инакомыслие и свободу слова", — заявил американский прокурор Дэмиан Уильямс.

В Ryanair рассказали, что тогда белорусские авиадиспетчеры сообщили пилотам об угрозе взрыва авиалайнера и приказали им приземлиться в Минске. Более того, белорусские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29, чтобы заставить экипаж выполнять приказы диспетчеров.

Как только самолет посадили, Протасевича арестовали. В связи с этим событием против Беларуси ввели санкции, в частности, в санкционный список попали авиакомпании.

Украина также закрыла небо для белорусских самолетов. Белорусский государственный авиаперевозчик "Белавиа" сократил парк воздушных судов с 29 самолетов до 15 из-за санкций.

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