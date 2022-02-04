США передали украинским пограничникам 40 грузовиков Mitsubishi

Соединенные Штаты Америки отказали техническую помощь Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) – передали ей 40 полноприводных грузовиков Mitsubishi. Об этом сообщает Посольство США в Киеве.

Эта техника — часть пакета неотложной помощи ГНСУ в размере 20 миллионов долларов, которая должна помочь в выполнении правоохранительных функций в случае агрессивных действий России.

Внедорожные автомобили будут использоваться пограничниками для патрулирования, труднодоступных приграничных районов. В пакет помощи входят также другие транспортные средства, переносные сооружения, палатки, средства радиосвязи и индивидуальной защиты, другое оборудование.

Напомним, военно-техническую помощь Украине в связи с потенциальным вторжением армии России оказывают сразу несколько стран.

Так, США отправили уже партии боеприпасов, в том числе 300 противотанковых ракет Javelin. Чехия заявила, что безвозмездно передаст Вооруженным силам Украины 4006 152-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму около 36,6 млн крон (около 48,5 млн грн) в знак солидарности перед лицом российской агрессии.

Страны Балтии передадут Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, ракеты "земля-воздух" Stinger и оборудование для укрепления оборонного потенциала. А Великобритания выделила противотанковые средства для защиты от потенциального вторжения российских войск