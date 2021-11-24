США предупредили своих граждан о "необычной военной активности" РФ у границ Украины

Посольство США в Украине обращает внимание американских граждан на "необычную военную активность России у границ Украины и в оккупированном Крыму". Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

Дипломаты отмечают, что в отношении поездок в Украину остаются в силе рекомендации "красного" уровня, то есть "не ездить", введенные 25 октября.

В частности, причиной для подконтрольной Украине территории указана эпидемия Covid-19, для Крыма — злоупотребления со стороны российских оккупационных властей, а для восточных частей Донецкой и Луганской областей — наличие вооруженного конфликта.

"Напоминаем гражданам США, что условия безопасности на границе могут измениться практически без уведомления", — добавили в посольстве.

В свою очередь, на странице Украины на сайте рекомендаций от Госдепартамента США путешествующим американцам указано, что страна также подпадает под категории опасности "преступность" и "гражданские беспорядки".

"Преступления против иностранцев и против собственности — обычное дело. По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, которые иногда переходили в насилие. Также имели место политические убийства и взрывы. Поступают сообщения о жестоких нападениях радикальных групп на группы меньшинств и полицию", — указано в справке.

Отметим, что накануне СМИ сообщили, что власти США рассматривают возможность отправки дополнительного оружия в Украину из-за нарастающих опасений по поводу возможного вторжения России.

Перед этим стало известно, что США передали Евросоюзу карты, показывающие наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину из разных мест, если на это решится президент РФ Владимир Путин.

По данным украинской военной разведки, Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 года. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными ударами на востоке страны, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через Беларусь.