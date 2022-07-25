США розробляють "план Б" для експорту зерна з України у зв'язку з обстрілом Одеси

Сполучені Штати працюють з Україною над так званим "планом Б" щодо експорту зерна з українських морських портів у зв'язку з тим, що РФ нанесла ракетний удар по порту вже після укладення угод про експорт зернових у Стамбулі.

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Про це повідомив адміністратор агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер, передає CNN.

"План B включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, відправку барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, щоб темпи експорту прискорювалися. Ми завжди розробляємо додатковий план на випадок надзвичайних ситуацій, тому що ми не довіряємо тому, що говорить Володимир Путін", — сказала вона.

Пауер сподівається, що забезпечення поставок зерна на світові ринки, що має гарантуватися "зерновою угодою", допоможе знизити ціни.

"Навіть надія на те, що ця угода працює і виконується, різко знизило ціни за 24 години", — додала адміністратор.

Зазначимо, що Міністерство інфраструктури продовжує технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції з портів, незважаючи на обстріл російськими військами порту Одеси.

Але якщо Росія буде проводити маніпуляції в Чорному морі, які за оцінкою компетентних органів будуть становити небезпеку, то ініціатива з розблокування портів для експорту зерна буде призупинена.