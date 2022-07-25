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США розробляють "план Б" для експорту зерна з України у зв'язку з обстрілом Одеси
Сполучені Штати працюють з Україною над так званим "планом Б" щодо експорту зерна з українських морських портів у зв'язку з тим, що РФ нанесла ракетний удар по порту вже після укладення угод про експорт зернових у Стамбулі.
Про це повідомив адміністратор агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер, передає CNN.
"План B включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, відправку барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, щоб темпи експорту прискорювалися. Ми завжди розробляємо додатковий план на випадок надзвичайних ситуацій, тому що ми не довіряємо тому, що говорить Володимир Путін", — сказала вона.
Пауер сподівається, що забезпечення поставок зерна на світові ринки, що має гарантуватися "зерновою угодою", допоможе знизити ціни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Навіть надія на те, що ця угода працює і виконується, різко знизило ціни за 24 години", — додала адміністратор.
Зазначимо, що Міністерство інфраструктури продовжує технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції з портів, незважаючи на обстріл російськими військами порту Одеси.
Але якщо Росія буде проводити маніпуляції в Чорному морі, які за оцінкою компетентних органів будуть становити небезпеку, то ініціатива з розблокування портів для експорту зерна буде призупинена.